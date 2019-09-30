Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105152
ALTIN
272.834
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9681
EURO
6.1976

Mesleki Eğitime 9 Milyon

YOZGAT ile birlikte Kayseri ve Sivas illerini kapsayan, kısa adı ORAN olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu bugün Yozgat Valiliği’nde toplanarak, 2019 yılı mali destek programı ile ilgili genel değerlendirmede bulunacak.

Mesleki Eğitime 9 Milyon

YOZGAT ile birlikte Kayseri ve Sivas illerini kapsayan, kısa adı ORAN olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu bugün Yozgat Valiliği’nde toplanarak, 2019 yılı mali destek programı ile ilgili genel değerlendirmede bulunacak.

30 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Mesleki Eğitime 9 Milyon

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, 2019 yılı mali destek programında toplam bütçenin 9 milyon lira olduğunu, bu destekle meslek liseleri ya da meslek yüksekokulları, meslek çatı kuruluşları ve sanayi arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Kilci, ajansın 2010 yılından bugüne kadar 20 mali destek, 8 fizibilite veya doğrudan destek, 8 teknik destek programı ile Kayseri için 2 güdümlü proje mali destek programlarını uygulandığını aktardı. Bu desteklerde 3 bine yakın başvuru aldıklarını anlatan Kilci, bu programların kentlerin proje kültürünün gelişmesine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Başvurulardan 748'inin mali destek almaya hak kazandığını belirten Kilci, "Kayseri, Yozgat ve Sivas için 275 milyon lira tutarında bir yatırım, ajansın vermiş olduğu 141 milyon lira hibe ile hayata geçmiş oldu’’ dedi. 
Ülkemizin mesleki eğitim ortalamasına bakıldığında nicelik bakımından OECD ülkeleri sıralamasında üst sırada bulunduğuna vurgu yapan Kilci, OECD ortalaması ortaöğretimde mesleki eğitimde öğrenci sayısının yüzde 42, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 50 olduğunu kaydetti. Mesleki eğitimin nitelik olarak da artırılmasına yönelik son yıllarda önemli çalışmaların bulunduğunu bildiren Kilci, ‘’Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı başında mesleki eğitimin niteliğinin artırılması için bir işbirliği mutabakatı imzaladılar. Bu kapsamda bizlere kalkınma ajansları olarak düşen çeşitli görevler var. 2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programında toplam bütçe 9 milyon lira. Bu destekle meslek liseleri ya da meslek yüksekokulları, meslek çatı kuruluşları ve sanayi arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü programda eğer bir meslek eğitim kurumu başvuru sahibiyse mecburen meslek çatı kuruluşunu destek almak zorunda, ayrıca mecburen bir özel sektör firmasını da iştirakçi olarak almak zorunda kalacak. Bu işbirliğinin ortaya çıktığını görmek istiyoruz. Sizlerden kaliteli çılgın projeler bekliyoruz, öyle standart projeler istemiyoruz" diye konuştu. Programa başvuruların 23 Eylül'de başladığı, 11 Kasım'da sona ereceği bildirildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Mesleki Eğitime 9 Milyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ın kahraman kadınları
Yozgat’ın kahraman kadınları
Ağaçlar budandı
Ağaçlar budandı
Kıyafet desteği
Kıyafet desteği
Yozgat’ın ilk konfederasyonu
Yozgat’ın ilk konfederasyonu
Başarı Belgelerini aldılar
Başarı Belgelerini aldılar
KOP’tan destek talebi
KOP’tan destek talebi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim