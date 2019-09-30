Mesleki Eğitime 9 Milyon

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, 2019 yılı mali destek programında toplam bütçenin 9 milyon lira olduğunu, bu destekle meslek liseleri ya da meslek yüksekokulları, meslek çatı kuruluşları ve sanayi arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Kilci, ajansın 2010 yılından bugüne kadar 20 mali destek, 8 fizibilite veya doğrudan destek, 8 teknik destek programı ile Kayseri için 2 güdümlü proje mali destek programlarını uygulandığını aktardı. Bu desteklerde 3 bine yakın başvuru aldıklarını anlatan Kilci, bu programların kentlerin proje kültürünün gelişmesine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Başvurulardan 748'inin mali destek almaya hak kazandığını belirten Kilci, "Kayseri, Yozgat ve Sivas için 275 milyon lira tutarında bir yatırım, ajansın vermiş olduğu 141 milyon lira hibe ile hayata geçmiş oldu’’ dedi.

Ülkemizin mesleki eğitim ortalamasına bakıldığında nicelik bakımından OECD ülkeleri sıralamasında üst sırada bulunduğuna vurgu yapan Kilci, OECD ortalaması ortaöğretimde mesleki eğitimde öğrenci sayısının yüzde 42, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 50 olduğunu kaydetti. Mesleki eğitimin nitelik olarak da artırılmasına yönelik son yıllarda önemli çalışmaların bulunduğunu bildiren Kilci, ‘’Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı başında mesleki eğitimin niteliğinin artırılması için bir işbirliği mutabakatı imzaladılar. Bu kapsamda bizlere kalkınma ajansları olarak düşen çeşitli görevler var. 2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programında toplam bütçe 9 milyon lira. Bu destekle meslek liseleri ya da meslek yüksekokulları, meslek çatı kuruluşları ve sanayi arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü programda eğer bir meslek eğitim kurumu başvuru sahibiyse mecburen meslek çatı kuruluşunu destek almak zorunda, ayrıca mecburen bir özel sektör firmasını da iştirakçi olarak almak zorunda kalacak. Bu işbirliğinin ortaya çıktığını görmek istiyoruz. Sizlerden kaliteli çılgın projeler bekliyoruz, öyle standart projeler istemiyoruz" diye konuştu. Programa başvuruların 23 Eylül'de başladığı, 11 Kasım'da sona ereceği bildirildi.

