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Mesleki çalışmalar değerlendirildi

ÇAYIRALAN ilçesinde, öğretmenlerin okullarında yaptıkları mesleki çalışma alanları masaya yatırıldı.

Mesleki çalışmalar değerlendirildi

ÇAYIRALAN ilçesinde, öğretmenlerin okullarında yaptıkları mesleki çalışma alanları masaya yatırıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Mesleki çalışmalar değerlendirildi

Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi ve Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinin mesleki çalışmalarının değerlendirildiği toplantıya Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da katılarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle öğretmenlere teşekkür etti. Bozdağ, hem akademik hem de değerler anlamında okulların özel bir yeri olduğunu, bu özel yeri de öğretmenlerin gayretli çalışmaları ile farklı bir konuma getirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Bozdağ, öğretmenlerin önümüzdeki yıl işbirliği içerisinde sağlıklı bir iletişim ekseninde bir önceki yıla nazaran daha farklı ve daha kaliteli hizmetler yapacağını ümit ettiğini ifade etti. Bozdağ, ‘Mesleki çalışmaların verimli geçmesi öğretmenin gayreti ile mümkündür. Yapacağımız çok şeyin olduğunu bu yapılacak olan işlerin planlaması genel değerlendirilmesinin bu mesleki çalışma dönemi içerisinde yapılması, bizlerin kendimizi daha donanımlı hale getirebilme için mesleki çalışmanın ciddi bir imkandır’ dedi.
Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ,  2023 Vizyon belgesi çerçevesinde daha gayretli daha çalışkan daha üretken olmaları gerektiğini, beceri ve tasarım atölyeleri ile öğrencilerin hem akademik anlamda ki başarıların gelişmesi hem de el becerilerinin gelişmesi yönünde adımlar atmalarının zorunluluğuna dikkat çekti. Bozdağ, öğretmenlerin özellikle yaz tatili döneminde bu ve buna benzer düşünceleri geliştirmelerini, gittikleri, geldikleri yerlerde, tatillerini geçirdikleri bölgelerde gözlemlerini bu çerçevede yaparak, tatil dönüşünde okullarına mutlaka proje getirmeleri gerektiğinin altını çizdi. 
 

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