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Meslek ve üretim desteklenmeli

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, ilçelere yönelik yaptığı ‘teşekkür’ ziyaretlerini sürdürürken, unutulmaya yüz tutan meslekler, üretime yönelik işletmeler hakkında da bilgi aldı.

Meslek ve üretim desteklenmeli

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, ilçelere yönelik yaptığı ‘teşekkür’ ziyaretlerini sürdürürken, unutulmaya yüz tutan meslekler, üretime yönelik işletmeler hakkında da bilgi aldı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Meslek ve üretim desteklenmeli

Sedef, unutulmaya yüz tutan mesleklerin yaşatılıp, gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğinin altını çizdi, üretim ve istihdama yönelik işletmelerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Sedef, bakır mutfak eşyaların yerini alüminyum, plastik gibi eşyaların almasıyla birlikte yok olmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini sürdüren esnaf ile sohbet etti. Sedef, kalaycılık mesleğini yeni yetişen nesillerin pek bilmediğine vurgu yaparak, bu mesleğin yaşatılması gerektiğinin altını çizdi. Milletvekili Sedef, Çandır ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından desteklenerek açılan yöresel ürünler üretim tesislerini de gezip, işletme sahibi Mustafa Kır’dan bilgi aldı. Kır, işletmede Yozgat’a özgü yufka ekmek,  gilaburu suyu,  erişte, bulgur, yufka, pekmez, düğürcük ve turşu üretimi yaptıklarını, gelen talepleri karşılamaya çalıştıklarını kaydetti. Milletvekili Sedef, bu tür tarıma dayalı işletmelerin sayısının artırılarak, Yozgat’a özgü markaların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

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