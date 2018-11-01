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Meslek Seçimi Eğitimi Başlıyor

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımı ile ‘Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri’ işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

Meslek Seçimi Eğitimi Başlıyor

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımı ile ‘Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri’ işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:27
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Meslek Seçimi Eğitimi Başlıyor

Toplantıda, İş ve Meslek Danışmanları tarafından okullar ziyaret edilerek, meslek seçme aşamasında olan öğrencilere danışmanlık hizmetleri verilmesi konularında kararlar alındı. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, gerçekleştirilen toplantının ilimizde meslek seçme aşamasında bulunan öğrencilere önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Yıldız, toplantıda alınan kararlar neticesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkıları ile öğrencilere ‘iş arama becerileri, meslek seçiminin önemi, mesleki test yönelim bataryası’ konularında eğitimler verilerek, meslek seçmelerine azami derecede faydalı olmaya çalışacaklarını kaydetti. Yıldız, ‘’İş Kulübü Eğitimleri çerçevesinde İş Arama becerileri seminerleri, Kariyer planlama, Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, İletişim Becerileri Motivasyon oyunları gibi konularda uygulamalı eğitim verilmektedir. Bu eğitimler, öğrencilerimizin çalışma hayatına başlamadan önce işgücü piyasasına hazır hale getirilmektedir’’ dedi.

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Meslek Seçimi Eğitimi Başlıyor
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