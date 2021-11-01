Meslek Seçimi anlatıldı

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, toplantıda Yozgat’ta bulunan okullara İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanlarınca ziyaretlerde bulunulması, meslek seçme aşamasında olan öğrencilere danışmanlık hizmetleri verilmesi konularında kararlar alındığını söyledi. Yıldız, okullarda 8. Sınıf öğrencilerine meslek seçiminin önemi hakkında ve 12. Sınıf öğrencilerine iş arama becerileri konulu sunumlar yapılacağını aktardı. İŞKUR Müdürü Taner Yıldız, Yozgat İŞKUR’da bulunan Meslek Bilgi Merkezlerine öğrencilerin planlı bir şekilde getirilerek meslekleri tanımasının ve Mesleki Yönelim Bataryası testinin yapılmasının planlandığının altını çizdi.