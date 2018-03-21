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Meslek öğreniyorlar

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde sürdürülen kuaförlük kursunda, kursiyerler her çağın mesleği olan kuaförlük sanatını öğreniyor.

Meslek öğreniyorlar

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde sürdürülen kuaförlük kursunda, kursiyerler her çağın mesleği olan kuaförlük sanatını öğreniyor.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Meslek öğreniyorlar

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden kurslardan Kuaförlük kursunda, kursiyerler her dönemin eskimeyen mesleği olarak devam eden kuaförlüğü öğreniyor.
Halk Eğitim Merkezi’nde kurs hocası İhsaniye Karabacak gözetiminde, aralarında engellilerin de bulunduğu 16 kursiyer, kursa devam ediyor.
Kursta saç analizi, saç ve saç derisiyle ilgili hususlar, saç kesimi ve şekil verme, saç yıkama ve ayırma ve cilt analizi gibi konularda kursiyerler eğitim alıyor.
Merkezdeki uygulama alanında, öğrenciler teorikte öğrendikleri bilgileri, pratiğe yansıtıyor.

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