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Meslek kurslarına devam

İş Kur Yozgat İl Müdürlüğü, Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açtığı meslek edindirme kursları devam ediyor.

24 Kasım 2020 Salı 00:39
Meslek kurslarına devam

YOZGAT İş Kur İl Müdürlüğü, Sorgun Halk eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme kursunu 75 kursiyer devam ediyor. Düz Dikiş Makineci, Çini İşlemecisi ve Erkek İş Giysileri Dikim Elemanı mesleklerinde açılan kurslara devam eden kursiyerlerin, kurs sonunda belge sahibi olacakları bildirildi. Sorgun Belediyesi’nin de desteklediği kurs 3 sınıfta açıldı. Kursiyerler, aldıkları eğitimlere karşılık İş Kur tarafından da desteklenerek cep harçlığı alıyor. Halk Eğitim Merkezinde görevli hocalar tarafından verilen eğitimlere devam eden kursiyerler, meslek edinebilmenin heyecanını yaşıyor.
•SEYFETTİN SAĞLAM• 

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Meslek Kurslarına Devam
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