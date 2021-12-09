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Meslek Kanunu unutulmasın!

Türk Eğitim-Sen Yozgat Şubesi, Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda, Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında basın açıklaması yaptı.

09 Aralık 2021 Perşembe 00:44
Meslek Kanunu unutulmasın!

Türk Eğitim-Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel tarafından yapılan basın açıklamasında, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Bütçe Görüşmelerinin sona ermesinin hemen ardından TBMM’de gündeme getirilmesi istendi. Kabayel, Türk Eğitim-Sen olarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıracak, mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu talebini yıllardır ortaya koyduklarını söyleyerek, ‘’Hazırlıklarının tamamlandığı söylenen Meslek Kanunu’nun eğitimin paydaşlarıyla henüz paylaşılmamış olmasını anlayabilmiş değiliz. Kapalı kapılar arkasında süreç yürütülmesini kabul etmiyoruz. Meslek Kanunu’nun bir an önce paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılması noktasında Bakanlık’tan bir an önce adım atmasını bekliyoruz’’ diye konuştu. Kabayel, eğitim çalışanlarının 23 Ekim 2018’den beri beklediğini, söz verildiği halde üç yılı aşkındır Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili somut bir adım atılmadığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kabayel, daha fazla gecikme yaşatılmadan, 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte meslek kanununun TBMM gündemine getirilmesi ve derhal yasalaştırılması gerektiğini, bu konuda TBMM’deki tüm partilerin katkısını beklediklerini ifade etti. Meslek Kanunu’nda olmasını talep ettiklerini hususları sıralayan Kabayel, öğretmen atamalarının KPSS puan üstünlüğüne göre yapılarak, atamalarda mülakat yapılmadan gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.  Meslekteki kariyer basamaklarının 10 yıl öğretmenlik yapanların Uzman Öğretmen, 20 yıl öğretmenlik yapanların Başöğretmen olarak düzenlenmesi ve kesinlikle sınavsız olması gerektiğini söyleyen Kabayel, kariyer basamaklarında tek ölçütün, tecrübe yani hizmet yılı olması gerektiğini ifade etti.  Mevcut ek ders saat ücretlerinin eğitim hizmetlerinin onuruna yakışır düzeyde almadığını söyleyen Kabayel, ek ders ücretlerinin yüzde yüz artırılarak, öğretmelerin rahat bir nefes almalarının sağlanması gerektiğini belirtti. Kabayel, 3600 ek gösterge konusunun mutlaka Meslek Kanunu ile düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak nöbet ücretlerinin meslek kanununda düzenlenmesi gerektiğini söyledi.  •Sümeyye İlhan•

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