Meslek ediniyorlar

YOZGAT il genelinde İşkur tarafından, özel sektör işverenleri ile imzalanan işbaşı eğitim programı sözleşmesi kapsamında açılan uygulamalı eğitim programında gençler hem meslek ediniyor, hem de kurs sonunda kalifiye eleman olarak iş sahibi olmaya devam ediyor. İşkur Yozgat İl Müdürlüğü personeli tarafından açılan kurslar ziyaret edilerek, süreç hakkında bilgi edinme çalışmaları yapılıyor. İşkur tarafından Kadışehri ilçesinin Kabalı köyünde, köy halkının topraklarını birleştirmesi sonucunda oluşturduğu meyve bahçesinin işletmeciliğini üstlenen firmanın talebi doğrultusunda işbaşı eğitim programı düzenlendi. Baharsun Enerji Tarım Hayvancılık şirketi bünyesinde 8 kişi eğitime alındı. 8 Haziran 2020'de eğitime başlayan 8 kişi 6 Eylül 2020 tarihinde eğitimlerini tamamladıktan sonra işyerinde işbaşı yapacak. Eğitime kalanlara İşkur tarafından asgari ücret ödemesinin yanında genel sağlık sigortası primi ödemesi de yapılıyor.