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Meslek Edindirme kursu

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Çekerek Halk Eğitim Müdürlüğü ile Bindallı yapımcı mesleğine yönelik eğitim kurs protokolü imzalandığını söyledi.

Meslek Edindirme kursu

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, Çekerek Halk Eğitim Müdürlüğü ile Bindallı yapımcı mesleğine yönelik eğitim kurs protokolü imzalandığını söyledi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Meslek Edindirme kursu

Yıldız, kurs kapsamında dezavantajlı durumda olan 25 kadın kursiyere 5 Şubat-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında eğitim verilerek, meslek sahibi yapılacaklarını belirtti.
Yıldız, ‘Uygulanacak olan bu kurs sayesinde ilçede dezavantajlı durumda olan kadınlarımız hem niteliklerini artırarak meslek sahibi olacak hem de çalışmak isteyen kadınlar işgücü piyasasında bir meslek sahibi olarak yer alacaklardır’ dedi.

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