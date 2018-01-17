Meslek Edindirme kursu

Yıldız, kurs kapsamında dezavantajlı durumda olan 25 kadın kursiyere 5 Şubat-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında eğitim verilerek, meslek sahibi yapılacaklarını belirtti.

Yıldız, ‘Uygulanacak olan bu kurs sayesinde ilçede dezavantajlı durumda olan kadınlarımız hem niteliklerini artırarak meslek sahibi olacak hem de çalışmak isteyen kadınlar işgücü piyasasında bir meslek sahibi olarak yer alacaklardır’ dedi.