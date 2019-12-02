Mesleğin yeni neferleri buluştu

Yaklaşık yüz öğrencinin katıldığı yemek organizasyonuna İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan, Yasin Gürsoy ve okulun öğretmenleri hazır bulundu. Okul Müdürü İbrahim Yağcı, okuluna yeni atanan öğretmenlerin personel kadrolarına katılmasından dolayı duymuş olduğu memnuniyetin altını çizdi. Yağcı, ‘’ Çiçekli Fatma Ali İçen İlk ve Ortaokulu ailesi olarak bu tür manevi değeri yüksek olan birleştirici organizasyonlar gerek öğretmen arkadaşlarım gerekse sevgili öğrencilerimiz arasında kaynaşmayı sağlamaktadır Bu tür vesileler ile artan birlik, beraberlik ve samimiyetin arttığı bir kurum kültürü öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin moral ve motivasyonu arttırmakta olup bununla beraber ise eğitim kalitesi de yükselmektedir. Bu organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan öğretmenimize teşekkür ediyorum" dedi.