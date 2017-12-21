Mesleğin son temsilcileri

Yozgat'ta 23 yıldır ayakkabı üretimi ve tamiratı yaptığını belirten ayakkabı ustası Erol Uygun, fabrika ve makinelere inat el emeği göz nuruyla günde ortalama 3 çift ayakkabı üretiyor. Yozgat'ın yanı sıra çeşitli illerden de müşterilerinin taleplerini karşıladığını aktaran Uygun, bir yıl öncesine kadar Amerika'dan da el yapımı ayakkabı siparişi aldığını söyledi. Uygun, el yapımı ayakkabıların fiyatlarının 80 ile 250 lira arasında değiştiğini belirtti.

Müşterilerin isteklerine göre 36 numaradan başlayıp 48 numaraya kadar ayakkabı ürettiğini dile getiren Uygun, el yapımı ayakkabıya ilginin olduğunu ancak talepleri tek başına karşılamakta zorlandığını ifade etti. El yapımı ayakkabıcılık mesleğinin kendileriyle birlikte yok olacağı düşüncesinde olan Uygun, mesleği yapacak çırak bulamamaktan da yakındı.

İstediği ayakkabıyı özel tasarımla yaptırdığını söyleyen Salih Demirtaş ise, "Erol Ustam el yapımı ayakkabılar yapıyor. Ben de tasarladım, düşündüğüm bir ayakkabıyı önerdim o şeklide yaptıracağım. Böyle ustalarımızın olması memleketimizde çok güzel. Bu ustaları bitirmemek lazım. Desteklemek lazım. Ustamız teknolojiye inat eliyle kendi imkanlarıyla ayakkabı yapıyor" dedi.

