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Mesleğe bir adım

SARAYKENT İlçesi Dedefakılı Ortaokulu ve Ozan Şehit Necati Binekçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik kariyer günleri etkinliği düzenlendi.

Mesleğe bir adım

SARAYKENT İlçesi Dedefakılı Ortaokulu ve Ozan Şehit Necati Binekçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik kariyer günleri etkinliği düzenlendi.

13 Ocak 2020 Pazartesi 03:21
Mesleğe bir adım

Düzenlenen etkinlik kapsamında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınarak, her öğrencinin yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda doğru meslek seçmelerine rehberlik edebilme hedefi hayata geçirildi. Bu kapsamda Dedefakılı Ortaokulu ve Ozan Necati Binekçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine rol model oluşturması adına Saraykent Devlet Hastanesi Diş Polikliniği'nde görev yapan Diş Hekimi İsmail Ataseven her iki okula farklı zamanlarda davet edildi. Yapılan daveti geri çevirmeyen Ataseven, öğrencilere Diş Hekimliği mesleğini sevdirebilmek ve özendirebilmek üzere yoğun bir efor sarf etti. Dedefakılı ve Ozan Kasabası öğrencileri, gelecek zamanlarındaki hayatlarını şekillendirebilecek meslek seçimleri için akıllarındaki tüm soruları kariyer günü etkinliğinde sorma fırsatını yakaladılar. Dedefakılı ve Ozan Kasabası velileri ise yapılan kariyer gününden dolayı duymuş oldukları memnuniyetlerini okul idarelerine bildirdiler. Ozan Şehit Necati Binekçi İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan kariyer günü etkinliğinde ise Saraykent Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Rıdvan Erten ve Diş Hekimi İsmail Ataseven konuşmacı olarak katıldı. Okul müdürü Harun Döner, etkinlikten dolayı duymuş olduğu memnuniyeti dile getirdi. 

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Mesleğe Bir Adım
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