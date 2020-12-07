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Meşgul etmeyin!

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, ‘112 Acil Hattını Gereksiz Yere Meşgul Etmeyin!’ uyarısında bulundu.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:02
Meşgul etmeyin!

 İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların acil durumlarda 112'yi araması gerektiği hatırlatıldı. 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını da kutlayan İl Müdürlüğü, ‘’Hepinizi ayrı ayrı bulunduğunuz yerlerde araçlarınızın içerisinde görmek, ziyaret etmek isterdim ancak içinde bulunduğumuz şartlar bunu mümkün kılmıyor. Gayretleriniz için size teşekkür ediyorum. Emekleriniz sayesinde, bizler sevdiğimize, yakınımıza, arkadaşlarımıza, tanımadığımız insanlara şifa sağlayabiliyoruz’’ denildi. 

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Meşgul Etmeyin!
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