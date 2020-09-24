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Mesaide yeni dönem

Yozgat Valiliği, Covit-19 salgınına yönelik yürütülen tedbirlere ilave olarak resmi kurumların farklı saatlerde giriş-çıkış yapmasını kararlaştırdı.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:59
Mesaide yeni dönem

YOZGAT İl genelinde Covit-19 salgını ile riskli grubun artmasının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar, alınan tedbirler devam ederken Valilik tarafından Pazartesi gününden itibaren mesainin farklı saatlerde başlayıp, tamamlanması yönünde karar aldı. Valilikten yapılan duyuruda, ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ kapsamında yoğunluğun azaltılması, yayılımın kontrol altına alınması amacıyla, Valiliğe bağlı kurumların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiği belirtildi. 28 Eylül 2020 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere, Valilik, Emniyet, Adalet, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Kültür ve Turizm Müdürlüğünde sabah mesaisi saat 08.00’de başlayıp, öğlen saat 12.00’de tamamlanacak. Öğleden sonra saat 13.00’de başlayacak mesai ise saat 17.00’te sona erecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ticaret, Hazine ve Maliye, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Üniversitedeki mesai saati sabah saat 08.30-12.30 arasında, öğleden sonra da 13.30-17.30 arasında gerçekleştirilecek. 

Son Güncelleme: 24.09.2020 06:40
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Mesaide Yeni DönemValilikYozgatCovit-19Resmi Kurumlar
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