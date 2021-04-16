Mesai saatleri değişti

Sokağa çıkma kısıtlamalarının 19.00-05.00 olarak açıklanmasının ardından CK Enerji Çamlıbel Elektrik de tüm MÜHİM’lerde çalışma saatlerini 08.00-17.00 olarak belirledi. Mart 2020’den itibaren Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid19 salgınına karşı çalışanları ve müşterinin güvenliği için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarını geçen yıldan bu yana taviz vermeden uygulamaya devam eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik, genel müdürlük, tüm şirket binaları ve MÜHİM’leri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Maske, mesafe kuralları başta olmak üzere Covid19 ile mücadele kapsamında tüm kuralları hassasiyet ile uygulamaya devam eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta görevli tedarik şirketi olarak 1 milyona yakın müşteriye hizmet veriyor.

EVDE KAL

Aşı uygulamalarına rağmen pandeminin etkisinin hala sürdüğünü ifade eden CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, “Müşterilerimiz fatura ödemeleri için dışarıya çıkarak Müşteri Hizmet Merkezlerimize gelmeye devam ediyor. Bu merkezlerimizin yanı sıra müşterilerimizin evlerinden birkaç dakika gibi kısa bir sürede işlemlerini yapabileceklerini bir kez daha anımsatmak isterim. Müşterilerimiz fatura ödemelerini evlerinden çıkmadan, otomatik ödeme talimatı vererek bankaları üzerinden güvenli ve kolayca yapabilme imkanına sahipler. Otomatik ödeme talimatları bulunmayanlar da ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yapabilir. Ayrıca ckcamlibel.com.tr web sitemizden ve CK Enerji mobil uygulamamızı kullanarak kolay ve güvenli bir şekilde ödeme mümkün. Müşterilerimize yine ‘evde kal işlemlerini evden yap’ diye seslenmek istiyoruz” diye konuştu.

