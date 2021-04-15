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Mesai Saatleri değişti

YOZGAT Valiliği, bugünden geçerli olmak üzere mesai saatlerini Covit19 tedbirleri kapsamında yeniledi.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:10
Mesai Saatleri değişti

Valilikten yapılan açıklamada, ülke genelinde uygulanan Covid19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda da yeni kararların alındığı ve bugünden geçerli olmak üzere uygulamaya konulduğu belirtildi. Mesai saatleriyle ilgili açıklamada ise, ‘’Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda, Yozgat il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatleri, Devlet Memurları Kanunu kapsamında, bugünden geçerli olmak üzere değiştirildi. Buna göre bugünden itibaren Yozgat il genelinde sabah mesaisi saat 10.00'da başlayıp, akşam saat 16.00'da tamamlanacaktır’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Mesai Saatleri Değişti
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