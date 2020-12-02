Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1325
ALTIN
456.751
DOLAR
7.8499
STERLİN
10.5057
EURO
9.4493

Mesai saatleri değişti

Yozgat Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerini bugünden geçerli olmak üzere değiştirildi. Bugün sabah saat 10.00’da başlayacak resmi mesai saat 16.00’da tamamlanacak.

02 Aralık 2020 Çarşamba 00:44
Mesai saatleri değişti

YOZGAT Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile resmi kurum ve kuruluşlardaki mesai saatlerini bugünden geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantı sonrasında yapılan açıklamada, korona virüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı, kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlenerek uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Gelinen aşamada son dönemde korona virüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı, Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, ‘’Bu çerçevede 30 Kasım 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar mesainin 2 Aralık 2020 Çarşamba (bugün) gününden itibaren 10:00­16:00 arası olacak şekilde belirlenmesine ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesine uygun bulundu’’ denildi. Engelliler için, engel durumu, hizmet gereklilikleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme sürelerinin Valilikten onay alınmak suretiyle belirlenebileceğine de açıklamada yer verildi. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerini kendileri düzenlemek zorunda olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu hatırlatıldı. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulmasına, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabileceği açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Mesai Saatleri Değişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ORGANiK TARIM YAPIN
ORGANiK TARIM YAPIN
Kooperatifçilik Otobüsü Yozgat’ta
Kooperatifçilik Otobüsü Yozgat’ta
Tarihi eser kaçakçılığı
Tarihi eser kaçakçılığı
Asfalt hazırlığı
Asfalt hazırlığı
Kalkınmaya yerel destek
Kalkınmaya yerel destek
EKiPLER HAZIR
EKiPLER HAZIR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim