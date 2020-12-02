Mesai saatleri değişti

YOZGAT Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile resmi kurum ve kuruluşlardaki mesai saatlerini bugünden geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantı sonrasında yapılan açıklamada, korona virüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı, kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlenerek uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Gelinen aşamada son dönemde korona virüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı, Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, ‘’Bu çerçevede 30 Kasım 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar mesainin 2 Aralık 2020 Çarşamba (bugün) gününden itibaren 10:00­16:00 arası olacak şekilde belirlenmesine ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesine uygun bulundu’’ denildi. Engelliler için, engel durumu, hizmet gereklilikleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme sürelerinin Valilikten onay alınmak suretiyle belirlenebileceğine de açıklamada yer verildi. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerini kendileri düzenlemek zorunda olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu hatırlatıldı. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulmasına, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabileceği açıklandı.