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Mesai saatleri değişiyor

YOZGAT il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 2 Nisan Pazartesi gününden geçerli olmak üzere değişecek.

Mesai saatleri değişiyor

YOZGAT il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 2 Nisan Pazartesi gününden geçerli olmak üzere değişecek.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Mesai saatleri değişiyor

Yozgat Valiliği, yeni mesai saatleri ile ilgili uyarısını tüm kamu kurum, kuruluşları ile kaymakamlıklara, belediye başkanlıklarına yaptı.
Buna göre, Pazartesi günü sabah mesaisi saat 08.30 yerine saat 08.00’da başlayacak.
Öğle mesaisi saat 12.00’da sona erip, 13.00’da yeniden başlayacak. Mesai akşam saat 17.00’da tamamlanacak.

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