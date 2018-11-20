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Mesai düzenlemesi

YOZGAT’ta, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu. Yeni düzenlemenin bugünden itibaren geçerli olacağı belirtilen açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. Maddesi gereğince, 19 Kasım 2018 tarihinden itibaren 08.30 – 12.30, 13.30 – 17.30 şeklinde uygulanacaktır" denildi.

Mesai düzenlemesi

YOZGAT’ta, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu. Yeni düzenlemenin bugünden itibaren geçerli olacağı belirtilen açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. Maddesi gereğince, 19 Kasım 2018 tarihinden itibaren 08.30 – 12.30, 13.30 – 17.30 şeklinde uygulanacaktır" denildi.

20 Kasım 2018 Salı 06:43
18 Okunma
Mesai düzenlemesi
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Anahtar Kelimeler:
Mesai Düzenlemesi
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