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Mesai başladı

Sorgun ilçesinde Adliye mensupları, mesai öncesinde hazırlık yaptı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 00:06
Mesai başladı

YENİ tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalara ara verilen adliyeler, bugün mesailerine başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen bir çok davanın ertelenme süresinin bugün itibariyle sona erecek olması nedeniyle Sorgun Belediyesi tarafından adliye binasında hafta sonunda dezenfekte çalışması yapıldı.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, salgın dönemi boyunca Sorgun Adliyesi’nde zaman zaman dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Adliyede, mesai öncesi bir kez daha dezenfekte yaptık. Ayrıca tüm birimlere maske ve dezenfektan dağıttık. Bunun yanı sıra adliye görevlilerine ilaç bıraktık. Bundan böyle kendi elemanları tarafından dezenfekte çalışmaları yapılacak. İlaç talepleri olması durumunda, belediyemiz bu talebi karşılayacak" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mesai Başladı
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