Mesai alacakları ödendi

Zararsız yaptığı yazılı açıklamada, çalışanların mesai alacakları ile birlikte Personel Şirketi, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan işçilerin de 2018 yılı toplu sözleşme farkları olan 287 bin liranın da ödemesinin yapıldığını kaydetti. Zararsız, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin, ‘bizim öncelikli görevimiz, çalışanlarımızın alın teri kurumadan alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödemek. Çalışanın alın teri ve emeğinin karşılığı olan geriye dönük paralarını ödemek ise bize nasip oldu, çalışanlarımıza alacaklarını çok şükür ödedik. Biz bu görevde olduğumuz sürece, Allah’ın izni ile de çalışanın alın teri kurumadan haklarını zamanında ödemek için elimizden geleni yapacağız. Bundan hiçbir çalışanımızın en ufak şubesi olmasın’ dediğini hatırlattı. Zararsız, ‘’Yozgat Belediyesi eski yönetimi, belediyede çalışan emekçi kardeşlerimiz ile yerel seçimler öncesi toplantı yapıp, bizim çalışan işçimize bir kuruş dahi borcumuz yok, sendikacılar şirketlerden alacaklarını alsın, siyaset yapmasın demişti. Şimdi ise Yozgat Belediyesi Personel şirketinde çalışan sendikamız üyesi işçilerin geriye dönük 375 bin lira alacağı ödenmiştir. Yozgat Belediye Başkanımız, Toplu iş sözleşmesi gereğince, sendikamız üyesi işçilerin, fazla mesailerini, pazar ve bayram mesailerini gününde maaşla birlikte ödemiştir. Göreve geldiği günden bu güne kadar toplu iş sözleşmesinde ne yazıyorsa uygulamıştır’’ dedi.