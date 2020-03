MESAFEYİ KORUYORUZ!

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, korona virüsü ile mücadele kapsamında aldığı karar ile yerel gazetelerin her gün en az iki gazete olmak üzere dönüşümlü yayınlanması yönünde karar aldı. Korona virüsü ile ilgili alınan tedbirler kapsamında resmi kurumlarda çalışan personel sayılarının indirilmesi, birçok işyerinin kapatılması veya belirli saatlerde açılması gibi devreye sokulan önlemler doğrultusunda Yozgat’ta her gün iki gazete ‘nöbetçi gazete’ olarak yayın hayatını devam ettirecek. Yerel gazetelere abone olan okurlar, her gün iki gazeteyi işyerlerinde, masalarında bulacak. İleri Gazetesi, bu süreçte yayın hayatını günlük olarak ilerigazetesi.com.tr internet sitesi ve ‘İleri Gazetesi’ sosyal medya hesaplarından sürdürürken, her hafta Çarşamba ve Cumartesi günü de kağıt baskı ile okurlarına ulaşmaya devam edecek.