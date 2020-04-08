MESAFEYi KORUDULAR

PTT ve Banka Şubeleri önünde polis ekipleri konuşlanarak, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu uyarılar doğrultusunda vatandaşlar aralarında bir ile 2 metre arasında mesafeler oluşturarak, sırasının gelmesini bekledi. Cenazelere daha az insanın katılıp, katılımcıların da sosyal mesafenin korunmasına büyük özen gösterdikleri gözlemlendi. Şefaatli ilçesinin Kaykılı köyünde vefat eden şahsın cenazesi yapılan uyarılar doğrultusunda uyulması gereken tedbirlere uygun olarak defnedildi. Cenazeye sadece rahmetlinin yakınları katılırken, taziye ziyareti kabul edilmedi. Taziyelerin telefon aracılığı ile gerçekleştiği bildirildi.