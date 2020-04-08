Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92382
ALTIN
359.277
DOLAR
6.7585
STERLİN
8.3482
EURO
7.3635

MESAFEYi KORUDULAR

YOZGAT il genelinde yaşanılan normal vefat sonrasında cenazelerin kaldırılması esnasında yaşanılan aksaklıklar, valilik tarafından yapılan uyarılar sonrasında normale dönmeye başladı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 03:42
MESAFEYi KORUDULAR

PTT ve Banka Şubeleri önünde polis ekipleri konuşlanarak, vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu uyarılar doğrultusunda vatandaşlar aralarında bir ile 2 metre arasında mesafeler oluşturarak, sırasının gelmesini bekledi. Cenazelere daha az insanın katılıp, katılımcıların da sosyal mesafenin korunmasına büyük özen gösterdikleri gözlemlendi. Şefaatli ilçesinin Kaykılı köyünde vefat eden şahsın cenazesi yapılan uyarılar doğrultusunda uyulması gereken tedbirlere uygun olarak defnedildi. Cenazeye sadece rahmetlinin yakınları katılırken, taziye ziyareti kabul edilmedi. Taziyelerin telefon aracılığı ile gerçekleştiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
MESAFEYi KORUDULAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MASKELER YOZGAT’TAN
MASKELER YOZGAT’TAN
Kullanılmış maske ve eldivenleri sokağa ATMAYIN!
Kullanılmış maske ve eldivenleri sokağa ATMAYIN!
Duyarlı başkanlara TEŞEKKÜR
Duyarlı başkanlara TEŞEKKÜR
Sağlıkçılara maske
Sağlıkçılara maske
Dezenfekte çalışması
Dezenfekte çalışması
Barajda su birikiyor
Barajda su birikiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim