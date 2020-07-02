Mesafeli toplantı

BOĞAZLIYAN ilçesinin Uzunlu Beldesi’nde normale geçilmesinin ardından kanaat önderleri ile ilk toplantı, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Covid-19 salgını nedeni ile uzunca bir süre toplantılara ara verdiklerini hatırlattı. Başkan Elbaşı, ‘’Uzunlu Belediyesi Kanaat önderleri ile toplantımızı yaptık, pandemi sürecini ve diğer faaliyetlerimizi değerlendirdik, gündeme dair ve tekliflerle dolu dolu verimli bir toplantı geçirdik. Bütün hemşehrilerimize sağlıklı güzel günler diliyorum’’ dedi.