MESAFELi TANITIM!

ENDÜSTRİYEL Kenevir projesi kapsamına alınan Yozgat Bozok Üniversitesi, Kenevir yağından anti bakteriyel sabun üretti. Fen Edebiyat Fakültesinde kimya laboratuvarında üretilen kenevir sabununun tanıtımı sosyal mesafe kurallarına uyularak, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından yapıldı. Karadağ, son bir aylık dönem içerisinde yaptıkları çalışmalar neticesinde anti bakteriyel sıvı sabun ürettiklerini, korona virüsü ile yapılan mücadelede temizlik maddelerine çok ciddi bir rağbetin oluşmasının hatta son zamanlarda bu temizlik maddelerinin bulunmaması nedeniyle Kimya Bölümünün potansiyelini harekete geçirmek istediklerini söyledi. Karadağ, böylelikle Kimya bölümü içerisinde kurdukları laboratuvar ile kenevirden anti bakteriyel sıvı sabun üretmeye başladıklarını, yaklaşık 15 gün önce bu laboratuvarı kurduklarını hatırlattı. Karadağ, ‘’Hazırlanan laboratuvarımızda iki gün önce anti bakteriyel sıvı sabun üretimine geçtik. Amacımız, var olan potansiyelin harekete geçmesini istedik. Özellikle temizlik maddelerine olan rağbetin artması dolayısıyla ve ihtiyacın özellikle bölgemiz özelinde zorunlu hali gelmesinden dolayı bunu biz harekete geçirmek istedik. Şuanda günlük kapasitesinin bir tona varan bir üretimin olabileceği anti bakteriyel ve aynı zamanda bizim ihtisas alanımız olan kenevir yağının da kullanıldığı, kenevir özelliklerinin sabuna taşındı ve bir sıvı sabun ürettik. Bununla ilgili çeşitli testlerimiz yapılmakla birlikte yapacağımız bazı testler daha var. Burası şuanda günlük kapasite olarak günlük bir tona yakın üretim yapılabilecek ir üretim tesisi. Günlük bazda bu kadar büyük ölçekte üretim yaparak bölgemize, hatta şehir dışına Yozgat Bozok Üniversitesinin kaliteli ve nitelikli bir ürün olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız’’ dedi.

ÜRETİME TALİP

OLANLAR OLDU

Rektör Prof. Dr. Karadağ, üretime başladıkları günden itibaren ciddi anlamda gerek Yozgat içerisinden gerekse il dışında nasıl temin edebiliriz hatta bunun üretimine talibiz diyenlerin olduğuna vurgu yaptı. Karadağ, amaçlarının kendilerinin ihtisas alanları kapsamında kenevir esaslı kozmetikten, biyoenerjiye, tekstilden gıdaya kadar çok geniş yelpazede kenevirin endüstriye kazandırılması noktasında ürünler yapacaklarının altını çizdi. Karadağ, ‘’Mutfağımızda pişireceğiz müteşebbise diyeceğiz ki biz katma değeri yüksek ürünler yaptık, gelin alın ama tek bir şartımız var biz bu ürünleri size vereceğiz ama Yozgat’ta konuşlanmanız ve Yozgat’ta üretim yaparsanız diyeceğiz. Esasında biz ürünümüzün arkasındayız, ürünümüz bir sıvı sabun nasıl üretiliyorsa o standartlarda yapılıyor, ama bilindiği gibi yasal prosedürler kapsamında bunu piyasaya sürebilmek için bazı testlerin yapılması gerekiyor. Ayrıca yasal izinlerinde alınması gerekiyor. Biz bunu yaptığımız zaman en kısa zamanda piyasaya süreceğiz. Belki tam otomatik bir üretim tesisi haline getirerek burayı daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Marka etiketimizi de oluşturduk. Biz sadece sıvı sabun değil bütün temizlik ürünlerini kenevir esaslı üretmek istiyoruz. Onun altyapısını oluşturmamız ile birlikte daha sonra krem yapısından tutun, cilt ile ilgili, kozmetik ile ilgili akla gelen her şeyi yapabileceğimiz bir sürece gireceğiz. İnşallah önümüzdeki aylarda kenevirin ekonomiye kazandırılması temelinde, kozmetik alanında iddialı olduğumuz göstereceğiz’’ diye konuştu.

CİLT TAHRİŞLERİNİ

ÖNLÜYOR

Sıvı sabunun içerisinde bulunan kenevir yağının tırnakların iyileşmesinden kalitesinin artmasından cilt tahrişlerini önlemeye kadar bir artı özellik kattığını anlatan Karadağ, ‘’Genelde sıvı sabunlar bazen cildi tahriş edebiliyor. Ama bizim sabunumuzda tam tersi cildi koruyan ve cilde yararı olan bir sabun. Doğal bir esans kattık. İnsanlarımız ellerini yıkadıktan sonra ellerinde hoş bir koku bırakacak tropikal bir esans kattık. Renksiz, istedik ki suni renklendirici katmayalım, renksiz olsun dolayısıyla da mümkün mertebe sürekli kullanılacak bir el malzemesi olduğu için daha doğal ve albenisinden ziyade insan sağlığını ön plana çıkaran bir sabun ürettik’’ ifadelerini kullandı. Kenevir yağında üretilen sıvı sabunun üretimine öncülük eden Doç. Dr. Orhan Hazer ise, Korona virüsüne karşı birçok mücadele yöntemlerinden birisi olan eli sabun ile yıkamanın virüs ile mücadelenin temel bileşeni olduğunu ifade etti. Hemen hemen bütün sabunların bu virüse karşı etkili oluğunun altını çizen Hazer, ‘’Ancak virüs başlı başına bir problem olmasının yanında ikinci problemleri de yanında getiriyor. Bu da cilt tahribatı. Aşırı dezenfektan ve sabun kullanımından dolayı cilt tahribatına neden oluyor. Bu nedenle ürettiğimiz sabunun kenevir yağı ile üretilmesi çok önemli’’ şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından sabun nasıl üretildiği basın mensuplarına anlatıldı. Daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ kendi ürettikleri sıvı sabun ile ellerini yıkadı.