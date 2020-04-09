Mesafeli sözleşme!..

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Aydıncık Belediyesi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlandı. Üç yılı kapsayan ve her 6 ayda bir yüzde 8 oranında zam içeren toplu iş sözleşmesini, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ve Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak imzaladı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ücret zammında sosyal hakların hariç olduğunu bildiren Zararsız, ‘’Toplu-iş sözleşmesi imza törenimize katılan Aydıncık Belediye Başkanımız Ahmet Koçak, Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Aydemir, Belediye Personel Şirket Müdürü Harun Çelik, İşyeri Sendika Temsilcimiz Sinan Ünal’a teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Aydıncık belediyesine ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.