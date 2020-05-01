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Mesafeli açıklama…

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ortak basın açıklamasını, mesafeli ve maskeli yaptı.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:31
Mesafeli açıklama…

HİZMET İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Alanı7Nda 1 Mayıs nedeniyle yaptıkları açıklamayı, sosyal mesafe kuralına uygun maskeli olarak gerçekleştirdi. Hazırlanan basın açıklamasını Şube Başkanı Ferman Zararsız okudu. Zararsız, ‘’Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da, 1 Mayıs’ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. Hak-İş olarak; 23 Nisan’da Millî Mücadelemizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz’’ dedi.

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Mesafeli Açıklama…
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