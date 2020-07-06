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Mesafe korundu

Sorgun ilçesinde, korona virüs tedbirlerine uyularak, kitap okuma etkinliği düzenlendi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:32
Mesafe korundu

SORGUN ilçesinde parkla buluşan genç, açık havada sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği düzenledi. Sorgun Gençlik Derneği tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliklerine Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verildiği belirtildi. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, korona virüsten dolayı etkinliklere ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, yaptıkları bu etkinlikle birbirlerine özleyen genç kuşakların da hasret gidermelerine katkıda bulunduklarını söyledi. Gençler, maskelerini takıp sosyal mesafeyi koruyarak, kitaplarını okudu. 

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Mesafe Korundu
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