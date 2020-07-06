Mesafe korundu

SORGUN ilçesinde parkla buluşan genç, açık havada sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği düzenledi. Sorgun Gençlik Derneği tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliklerine Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verildiği belirtildi. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, korona virüsten dolayı etkinliklere ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, yaptıkları bu etkinlikle birbirlerine özleyen genç kuşakların da hasret gidermelerine katkıda bulunduklarını söyledi. Gençler, maskelerini takıp sosyal mesafeyi koruyarak, kitaplarını okudu.