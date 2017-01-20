Meryem’in hukuk mücadelesi

Yozgat’ta çobanlık yapan Murat ve Solmaz Üstüntaş, karın ağrısı şikayeti üzerine 5 yaşındaki ikiz çocuklarından Meryem’i, 10 Şubat 2015 yılında Yozgat Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü’ne götürdü. Hastanede serum takılmasının ardından Meryem’in kolu morarmaya başladı.



Kontrolde, serum enjektör iğnesinin toplardamar yerine cilt altına geçirildiği, serumdaki ilacın da cilt altı dokuya sızdığı belirlenirken, kangren olan Meryem’in kolu Ankara İbni Sina Hastanesi’de dirsekten kesildi.

Savcılığın rapor istediği İstanbul Adli Tıp Kurumu 16 Ekim’de “gösterilen tüm özene rağmen organ kaybının yaşandığı, ilgili personele atfı kabil kusur tespit edilemediği” yönünde rapor hazırladı. Yozgat Cumhuriyet Savcılığı ise 15 Kasım’da “Şüpheliler hakkında kamu davası açılması için yeterli delil olmadığından kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” karar vermişti.





Küçük Meryem’i ilk günden bu tarafa yalnız bırakmayan ve gönüllü avukatlığını üstlenen Avukat Emel Özbek’in verdiği hukuk mücadelesi sonuçlandı ve yapılan itirazlar neticesinde ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan sorumlular hakkında dava açıldı.

İkinci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava duruşması için Ankara’dan Yozgat’a gelen Avukat Özbek; “



“Küçük Meryem’in mağdur edilmesine sebep olunan karın ağrısı ve kusma şikayeti ile gitmesine rağmen yanlış iğne neticesinde kolunun kesilmesine sebebiyet verilen bu olay sonucunda uzun süre mücadele etmemize rağmen sorumluların herhangi bir görev ihlallerinin olmadığı gerekçesi ile dava açılmasına yer olmadığına dair bir karar verilmişti. Her şeye rağmen verdiğimiz hukuki mücadelemiz sonuç verdi ve ne mutlu ki taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan sorumlular hakkında dava açıldı, ilk duruşma gerçekleşti. Şikayetlerimizi yeniledik, adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Kol kırılıp yen içinde kalmayacak diye umut ediyoruz” dedi.





Yaklaşık 2 yıldır sadece dava açılması için mücadele verdiklerini hatırlatan Özbek, bundan sonraki süreçte sorumluların ceza alması için çaba sarf edeceklerini kaydetti.





Davanın Yozgat 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ettiğini belirten Emel Özbek, şunları söyledi:

“İkinci Asliye Ceza Mahkemesi’nde davamız görülüyor. Sanıkların bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi. Dava 6 Nisan’a ertelendi. Dosyanın tamamlanmaması için çaba sarf ediyoruz. Mutluyuz, duruşmamız açıldı. İnşallah suçlular cezasını alacak” dedi.





Anne Solmaz Üstüntaş, hukuk mücadelesinin devam etmesinden ve sorumluların hukuk karşısında hesap verecek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.





Okula başlayan kızının arkadaşları ile kolu yüzünden arkadaşları ile sorunlar yaşadığını belirten Üstüntaş;

“Arkadaşları kızımla oynamıyor okulda, ikiz kardeşi ile oynuyor. Eli yok diye oynamak istemiyorlar. O da okula gitmek istemiyor kimse oynamadığı için. Ben hiçbir şey istemiyorum suçluların cezalanmasını istiyorum. Herkes cezasını çeksin” diye konuştu.