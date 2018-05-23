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MERMERLi RESTORE

YOZGAT’ta Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarihi köprülerin restore ettirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ihale edilen tarihi Karabıyık Köprüsü’nde orijinal yapı taşları yerine mermeri andıran yapı taşları kullanılması tepki topladı.

MERMERLi RESTORE

YOZGAT’ta Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarihi köprülerin restore ettirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ihale edilen tarihi Karabıyık Köprüsü’nde orijinal yapı taşları yerine mermeri andıran yapı taşları kullanılması tepki topladı.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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MERMERLi RESTORE

Yüzlerce hatta binlerce yıl ayakta kalmayı başarabilmiş tarihi eserlerin, restorasyon adı altında adeta kılık değiştirdiğine dikkat çekilerek, bu duruma bir an önce ‘dur’ denilmesi gerektiği kaydedildi. Yozgat’ta restore kapsamına alınan köprülerden Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi içerisinde yer alan iki tarihi köprü, üniversitenin kontrolünde aslına uygun olarak restore edildi. Gelecek kuşaklara aktarıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Yozgat’ta tespiti yapılan 6 tarihi köprüden 3’ünün restorasyon çalışmaları önceki yıllarda tamamladı. Çalışmalar kapsamında 2 köprünün daha geçen yıl restorasyonuna başlandı. Yozgat’ta yıllara meyan okuyan tarihi köprülerin restore edilmesine yönelik çalışmalar, 2010 yılında başlatıldı. İpek Yolu üzerindeki tarihi özelliğe sahip, Yozgat merkezdeki ‘Karabıyık’, Bozok Üniversitesi Kampusu içerisindeki ‘Kemerli Menfez’ ve ‘Kemerli Armağan’ köprüleri ile Yerköy ilçesindeki ‘Sekili Tuzla’, Çekerek ilçesindeki ‘Çekerek’, Şefaatli ilçesindeki ‘Koşa' köprülerinin restoresine öncelik verilmesi uygun bulundu. Bu köprülerden Bozok Üniversitesi Kampus Alanı içerisindeki 2 köprü ile Şefaatli ilçesindeki ‘Koşa’ köprüsünün restorasyonu önceki yıllarda tamamlandı. Şefaatli ilçesindeki Koşa köprüsünde de yeniden düzenleme çalışması yapıldı. Tarihi Karabıyık Köprüsü ile Sekili Tuzla Köprüsü'nün onarım ihalesinin ardından yüklenici firmalar geçen yıl çalışmalarına başladı. Atatürk yolu üzerindeki tarihi Karabıyık Köprüsü, Osmanlı padişahlarından Yavuz Selim tarafından 1516 yılında Mısır seferine giderken yaptırıldığı kaydedildi. Tarihi köprü, 494 yıl sonra bile hala kullanılabilir durumda bulunuyor. Kesme taştan yapılmış olan köprünün boyu 54, eni 4,5 metre uzunluğunda. Üç sivri kemerli tarihi köprünün korkuluk duvarının yüksekliği ise 60 santimetre. Tarihi köprü, restorede kullanılan beyaz renkli mermer benzeri taşlarla tanınmaz hale geldiği gibi, tarihi özelliğini de yitirmesi, tepki ile karşılandı. Çalışmaların durdurularak, Bozok Üniversitesi denetiminde çalışmaların yürütülmesinin daha doğru olacağı ifade edildi.

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