MERKEZLER CIVIL CIVIL

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, faaliyetini sürdüren Yozgat Merkez ve bazı ilçelerindeki Gençlik Merkezlerine yoğun ilgi gösterdi. Bütün yıl hizmet veren Gençlik Merkezleri, yarıyıl tatiliyle birlikte öğrencilerle daha bir şenlendi. Yarıyıl tatiline özel düzenlenen etkinliklere katılan öğrenciler, hem eğleniyor, hem öğreniyor. Ders tekrarı etütlerine katılan öğrenciler, yeni arkadaşlıklar kuruyor, katıldıkları etkinliklerle el becerilerini geliştiriyor, özgüvenleri artıyor. Teknolojinin esiri olmaktan kurtulan öğrenciler Gençlik Merkezlerinde gün boyu süren etkinliklerle zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyor. Öğrenciler, seminer, tiyatro gösterisi, müze gezilerine de katılıyor, resim, akıl oyunları ve müzik kurslarında kendilerini geliştiriyor, sporla da zinde kalıyor.