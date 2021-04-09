MERKEZLER CIVIL CIVIL

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Merkez ve ilçelerinde Gençlik Merkezleri gençlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Gençler boş zamanlarını değerlendirirken çeşitli etkinliklere katılıyor, becerilerini geliştirip, yeni beceriler kazanıyor. Yozgat’ta normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte gençler Gençlik Merkezlerine adeta akın etti. Gençler çeşitli atölyelerde farklı alanlarda eğitimler aldı. Gençlik Merkezi bünyesinde açılan Müzik Kulübünde verilen bağlama eğitimleri gençler tarafından ilgi gösterilen kursların başında geliyor. Bağlama kursu eğitimlerine başlanıldığı günden itibaren eğitimlere yoğun katılım bulunuyor. Eğitimlere katılan çocuklar büyük bir başarı göstererek uygulama kısmına geçti. Merkez bünyesinde açılan sanatsal kurslar ile gençlerin olumlu yöne gelişmesine etki ediyor. Başta sosyal açıdan gelişmeleri sağlanıyor. Ekip çalışmaları sırasında düzenli arkadaşlıklar kurarak birbirlerinin sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyor, olumlu faaliyetler için bir araya gelmenin önemini kavrayarak zamanı etkili kullanmayı öğrenip, internet üzerinde aşırı zaman tüketiminin de yanlışlığı, ortaya çıkaracakları ürünlerle kavrayabiliyorlar.