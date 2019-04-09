MERKEZiZ AMA!

BEYDER’de gerçekleştirilen konferansta Yozgat’ın Turizm Potansiyeli konuşulurken, Yozgat’ın sağlık turizminde merkez olabileceği anlatıldı. Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sarkım, Yozgat’ın turizm potansiyelini anlattı. Yozgat’ın tarihi ve kültürel varlıkları, termal su kaynakları, Kazankaya Kanyonu gibi önemli potansiyellere sahip olduğunu belirten Sarkım, şehrin sahip olduğu bu potansiyelin mevcut haliyle turistik talep oluşturabilecek nitelikte olmadıklarını da vurguladı. Yozgat’ın mevcut kaynaklarının bir araya getirilerek, kendi çekim gücü olan bir ürüne dönüştürüldüğü takdirde, bölge açısından önemli bir gelir kaynağı ortaya çıkacağını belirten Sarkım, “Bölgede turistik talep için gerekli olan alt ve üst yapı tesislerinin eksikliği bulunmaktadır. Alt ve üst yapı yatırımlarının tamamlanması halinde özellikle sağlık turizmi kapsamında değerlendirilebilecek termal kaplıcalar önemli bir çekiciliğe sahip olabilecektir” dedi.

Yozgat’ın sahip olduğu termal kaynakların uygun yatırımlar ile sağlık turizmine yönelik tesislere dönüştürülmesi durumunda önemli avantajlar elde edileceğinin altını çizen Sarkım, “Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesinin de işbirliği ile oluşturulacak termal tedavi merkezleri diğer kültürel ve tarihi kaynaklarla birlikte bir çekicilik oluşturabilecektir. Bunun içinde bölgedeki kamu kurumlarının ve özel sektörün koordinasyon içinde karşılıklı fikir alış verişiyle çalışılması gerekmektedir. Ayrıca yörenin tanıtımını sağlamaya yönelik bir ‘Turizm ve Tanıtma Derneği’nin kurulması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

•Haber: Mustafa TEKER•

