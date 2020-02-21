MERKEZiN ZiYARETÇiSi ARTTI

Gençler, serbest zamanlarının önemli bölümünü Gençlik Merkezi’nde değerlendiriyor. Yozgat Agahefendi Ortaokulu kitap okuma grubu öğrencileri Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Gençler, Mevlana İdris'in kaleme aldığı Ütüsüz Ayakkabılar kitabının kritiğini Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz ile birlikte yaptılar. Kritik sonrası gençlere ikramda bulunuldu. Yozgat Agahefendi ilk ve ortaokulu öğrencileri, Gençlik Merkezini gezdi, proje ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. El sanatları atölyesinde ebru sanatıyla tanışıp, langırt oynayarak eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, kitap hediye edildi.