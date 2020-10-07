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Merkezin temeli atıldı

Saraykent ilçesinde yapımı planlanan Toplum Sağlığı ve Halk Sağlığı Merkezi hizmet binasının temeli törenle atıldı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 00:51
Merkezin temeli atıldı

SARAYKENT ilçesinde ihtiyaç duyulan Toplum Sağlığı ve Halk Sağlığı Merkezi Hizmet Binası inşaatına başlanıldı. Hizmet binasının temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törene Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte davetliler katıldı. Covit-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen temel atma töreninde, ilçede ihtiyaç duyulan sağlık tesislerinden birisinin daha en kısa zamanda tamamlanıp, hizmete açılacağı vurgulandı. Ardından Kaymakam Kundakçı ve Belediye Başkanı Öçal, diğer davetlilerle birlikte inşaat temeline ilk harcı bıraktı. 

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Merkezin Temeli Atıldı
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