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MERKEZiN EKSENi KAYDI

Daha önce Yerköy ilçesinin Sekili bölgesinde oluşturulması düşünülen Yüksek Hızlı Tren kavşağının Kırıkkale bölgesine kaydırıldığı belirtildi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:03
MERKEZiN EKSENi KAYDI

KARADENİZİ Akdeniz bölgesine bağlayacak olan Yüksek Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Yozgat-Sivas ve Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren yollarının Yerköy ilçesinin Sekili köyü bölgesindeki istasyonda kesişmesine yönelik düşünceden vazgeçildiği gözlemlendi. Kırşehir Haber isimli sitede yer alan haberde, dağıtım istasyonu merkezinin Sekili yerine Kırıkkale Delice bölgesine kaydırıldığı görüldü. Haber, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan’ın daha önce Kırşehir'den de geçecek olan hızlı tren projesi ile ilgili acil ihtiyaç olduğunu belirterek Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na projenin akıbetini sormasının ardından verilen yanıta dayandırıldı. Ulaştırma Bakanlığından soru önergesi ile ilgili verdiği yanıtta, ‘’Samsun- Amasya- Çorum-Kırıkkale hızlı tren demiryolu etüt projesi etaplar halinde devam etmekte olup, 102 kilometre mesafeye sahip Samsun-Merzifon kesiminde 90 fiziki ilerleme sağlanmıştır. 100 kilometre mesafeye sahip Çorum-Kırıkkale  (Delice) kesiminde proje hazırlama çalışmalarının 2021 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Kırıkkale (Delice)- Kırşehir- Aksaray-Ulukışla hızlı demiryolu etüt projesinde, 108 kilometrelik Delice-Kırşehir kesiminde 80, 75 kilometre mesafeli Kırşehir-Aksaray kesiminde 50 kilometresinde fiziki ilerleme sağlanmıştır’’ ifadelerine yer verildi. •HABER MERKEZİ• 

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MERKEZiN EKSENi KAYDI
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