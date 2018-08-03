Merkezim projesi tamam

Proje kapsamında gençlere, Kuran-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi ve Peygamber Efendimizin Hayatını öğretildi. Bu eğitimlerin yanı sıra sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerle eğlenceli bir şekilde yaz tatillerini dolu dolu geçirdikleri kaydedildi. Programın son günü projeye katılan gençler, Gençlik Merkezi’nde bir araya geldi. Gençler, proje boyunca öğrendiklerini içeren video gösteriminin ardından başarı belgelerini aldı.