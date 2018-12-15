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MERKEZiM HER YERDE

YOZGAT Genlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Merkezim Her Yerde projesi kapsamında gençlik merkezine gelemeyen öğrencilere ulaşarak merkezin faaliyetlerine katılmalarını sağlıyorlar.

MERKEZiM HER YERDE

YOZGAT Genlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Merkezim Her Yerde projesi kapsamında gençlik merkezine gelemeyen öğrencilere ulaşarak merkezin faaliyetlerine katılmalarını sağlıyorlar.

15 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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MERKEZiM HER YERDE

Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada Merkezim her yerde projesi kapsamında gençlik merkezine ulaşamayan gençlere gençlik liderleri ve gönüllü gençler ile birlikte kendilerinin ulaştığı belirtildi. Esenli Bilal Şahin İmam Hatip İlk ve Ortaokulu'nda öğrenim gören gençler ile bir araya gelen Yozgat Gençlik Merkezi görevlileri, çocuklar ile birlikte dart, matrak, badminton, halat çekme gibi oyunların yanı sıra eğitsel oyunlar oynayarak onların eğlenceli vakitler geçirmesini sağladılar.
KALEM SİLGİ DE DAĞITTILAR: Öte yandan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Esenli Bilal Şahin İmam Hatip Orta Okulu’nda öğrenim gören bazı öğrencilere Genç Dönüşüm projesi kapsamında ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlar sonrası toplanan kalem setlerini dağıtıldı. 
 

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