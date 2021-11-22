Merkezi tanıdılar

Bu kapsamda Çekerek ilçesinden gelen gençler, has odada ağırlanıp, Gençlik merkezimizi gezdirildi. Faaliyetler hakkında bilgi alan gençler, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz ile sohbet ettiler.
Son Güncelleme: 21.11.2021 18:16
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yozgat Gençlik Merkezi öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Çekerek ilçesinden gelen gençler, has odada ağırlanıp, Gençlik merkezimizi gezdirildi. Faaliyetler hakkında bilgi alan gençler, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz ile sohbet ettiler.