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Merkezi tanıdılar

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yozgat Gençlik Merkezi öğrencileri misafir etmeye devam ediyor.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:13
Merkezi tanıdılar

Bu kapsamda Çekerek ilçesinden gelen gençler, has odada ağırlanıp, Gençlik merkezimizi gezdirildi. Faaliyetler hakkında bilgi alan gençler, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz ile sohbet ettiler. 

Son Güncelleme: 21.11.2021 18:16
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