-Merkezi inceledi

Milletvekili Başer beraberinde AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ile birlikte Şehir Hastanesinin alt tarafından bulunan araziye inşa edilen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Milletvekili Başer, “İnşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 2018 yılında buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.