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MERKEZE YENi YOL

Yozgat Belediyesi Diyanet Eğitim Merkezi’ni şehir merkezine bağlayacak olan yolda düzenleme ve yenileme çalışması başlattı.

03 Eylül 2020 Perşembe 00:53
MERKEZE YENi YOL

YOZGAT Diyanet İşleri Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi’nin yol sorununu çözmek amacıyla belediye çalışma başlattı. Diyanet Eğitim Merkezi inşaatına 2015 yılı Ocak ayında başlandı. Geçtiğimiz yıl sonunda tamamlanan Eğitim Merkezi’ni şehir merkezine bağlayacak olan yolun yenilenmesine yönelik belediye tarafından çalışma başlatıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Söz verdiğimiz gibi Yozgat’ımıza yeni yollar kazandırmaya devam ediyoruz. Şehrimizin vizyon projesi olan, Diyanet Eğitim Merkezi’nin şehrimizle bağlantısını sağlayacak olan yeni yolumuzun çalışmaları devam ediyor. Bizde sahada denetlemelerimizi sürdürüyoruz’’ dedi. Selçuklu-Osmanlı mimarisine dair örneklerinin sergilendiği Eğitim Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan imam - hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticilerine yönelik düzenlenecek hizmet içi eğitimlere ev sahipliği yapmaya başladı. 220 yatak kapasiteli Yozgat Diyanet İşleri Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi’nin 3 katlı konaklama binasında yemekhane, mutfak, kafeterya ve spor salonu yer alıyor. İdari bina içerisinde ise 11 farklı derslik bulunuyor. 300 kişilik müstakil konferans salonu, basketbol ve voleybol sahası, yürüyüş alanları ve 150 araçlık açık otopark da merkez yerleşkesinde yer alıyor. 

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MERKEZE YENi YOL
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