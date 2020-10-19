Merkeze düzenleme

YOZGAT Belediyesi, şehir merkezinde başlattığı düzenleme çalışmaları kapsamında Dörtyol Kavşağı, Belediye Hizmet Binası, Saat Kulesi, Tarihi Askerlik Şubesi bölgesindeki çalışmaların birinci etabını tamamlayarak, asfaltı serildi. Şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan saat kulesi ve belediye hizmet binası çevresinin Yozgatlılar tarafından en fazla kullanılan alanlar olduğuna dikkat çekildi. Bölgenin şehrin giriş kapısı olduğunu vurgu yapılarak, bölgede yeniden bir düzeleme çalışması yapılmasına yönelik hazırlanan proje uygulamaya konuldu. Yozgat Belediyesinden yapılan açıklamada, Şehir Merkezi girişi düzenleme çalışmalarının ilk etabında asfalt çalışması yapılarak, yolun yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi. Çalışmaların tüm etapları tamamlandığında dekoratif aydınlatmasıyla, çevre düzenlemesiyle, yeni yol ve kaldırımlarıyla Yozgat’ın görünen yüzü olan bölgeye değer katacağının altı çizildi.