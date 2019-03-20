Merkez’den Çanakkale programı

Okul salonunda gerçekleştirilen programa Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’da katıldı. Program öncesinde bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Türk tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu söyledi. Yazıcı, Tarih boyunca büyük destanlar yazan Türk milletinin, 15 Temmuz gecesinde de destansı bir kahramanlık örneği gösterdiğini dile getirdi. Yazıcının konuşmasının ardından Merkez Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi. Özellikle öğrenciler tarafından yapılan Çanakkale destanının anlatıldığı gölge gösterisi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Tiyatro oyunları, şiirler ve oratoryonun sunulduğu etkinlik sonrasında katılımcılar açılan resim sergisini gezdi.