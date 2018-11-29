Merkez’den Anlamlı Kermes

Kermesin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı gerçekleştirdi. Yazıcı açılışta yaptığı konuşmada ailelerin bir araya gelerek böylesine büyük bir organizasyon yapmalarının güzel bir olay olduğunu söyledi. Bütün okullarda velilerin birlikteliğini sağlamak istediklerini vurgulayan Yazıcı, velilerin her zaman okul ile ilgilenmeleri, çocuklarının yanlarında olmaları verilen eğitime de büyük katkı sağladığını ifade etti. Merkez Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı İlknur Çevik Ersöz, okul aile birliği yönetimi ve veliler olarak her sene olduğu gibi bu yılda kermes düzenlediklerini dile getirdi. Kermeste elde edilecek olan gelirin bir kısmının Okulun giderleri için kullanılacağını bir kısmının ise okulda bulunan bazı öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını dile getiren Ersöz, ‘’Öğrenci velilerimiz kendi evlerinde yaptıkları çeşitli yiyecekleri okulumuza getirerek satışa sunduk. Sağ olsun İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı bu organizasyonumuza katılarak bizlere destek oldular ona da çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.