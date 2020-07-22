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Merkezde sona yaklaşıldı

Yozgat’ta 2017 yılında yapımına başlanılan Adalet Eğitim Merkezi binası inşaatı devam ediyor.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 00:24
Merkezde sona yaklaşıldı

YOZGAT Adalet Eğitim Merkezi binası inşaat çalışmaları devam ediyor.  2017 yılında temeli atılıp, geçtiğimiz yılsonunda eğitime açılması planlanan merkezin bu yıl açılabilmesi için çalışılıyor. 42 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilmeye çalışılan merkez tamamlandığında aynı anda 300 kişinin eğitim görebileceği kaydedildi. Yozgat Adalet Eğitim Merkezi tamamlandığında Hakim, Savcı ve adli personel eğitim görecek. 328 Odalı, 19 Derslikli, içerisinde spor salonu, konferans salonu, Türk ve Fin hamamı, seyir terası, birçok ünite bulunan Yozgat Adalet Eğitim Merkezi bina inşaatındaki çalışmaların önemli bir bölümü tamamlandı.

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Merkezde Sona Yaklaşıldı
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