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Merkezde sona gelindi

YOZGAT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, yeni binasına kavuşmak için geri sayıma başladı. Merkez halen, geçici binada 23 diş üniti ile hizmet veriyor.

Merkezde sona gelindi

YOZGAT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, yeni binasına kavuşmak için geri sayıma başladı. Merkez halen, geçici binada 23 diş üniti ile hizmet veriyor.

07 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Merkezde sona gelindi

Protez Laboratuvarı, Çocuk Polikliniği, Radyoloji, Sterilizasyon Ünitesi ile kaliteli hizmet için çalışan merkez, yeni hizmet binası ile hizmet kalitesini ve ayrıntısını da artıracak. Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatının önemli bir bölümü tamamlandı. İnşaatın teslim süresi 2019 olduğu hatırlatıldı, yüklenici firmanın işi daha erken teslim etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı kaydedildi. İnşaat çalışmalarının ay sonuna kadar tamamlanıp, çevre düzenlemesi yapılarak, önümüzdeki ay içerisinde hizmete başlaması beklenen 28 üniteden oluşan Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binası inşaatında çalışmalara daha da hız verildi. 

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