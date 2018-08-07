Merkezde sona gelindi

Protez Laboratuvarı, Çocuk Polikliniği, Radyoloji, Sterilizasyon Ünitesi ile kaliteli hizmet için çalışan merkez, yeni hizmet binası ile hizmet kalitesini ve ayrıntısını da artıracak. Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatının önemli bir bölümü tamamlandı. İnşaatın teslim süresi 2019 olduğu hatırlatıldı, yüklenici firmanın işi daha erken teslim etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı kaydedildi. İnşaat çalışmalarının ay sonuna kadar tamamlanıp, çevre düzenlemesi yapılarak, önümüzdeki ay içerisinde hizmete başlaması beklenen 28 üniteden oluşan Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binası inşaatında çalışmalara daha da hız verildi.