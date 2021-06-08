Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1447
ALTIN
525.926
DOLAR
8.6025
STERLİN
12.2138
EURO
10.4923

Merkezde sona gelindi

Sarıkaya ilçesinde geçen yıl yapımına başlanılan Aile Sağlığı ile birlikte Toplum Sağlığı ve 112 Acil Servis merkezlerinin de yer aldığı bina inşaatında sona gelindi.

08 Haziran 2021 Salı 00:59
Merkezde sona gelindi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yapımına geçen yıl başlanılan, ilçedeki hastane dışındaki sağlık kuruluşlarını tek çatı altında toplayan merkez binası inşaatında sona gelindi.
Yozgat İl Özel İdaresi tarafında 2020 yılında yapımına başlanan, yapı denetim hizmetinin verildiği Sarıkaya İlçesi Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Servisinin hizmet vereceği binanın yapımında sona gelindi. Binanın yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılması planlandı. Bin 205,46 metrekare inşaat alanına sahip sağlık merkezi binasının betonarme karkas yapım tekniği ile inşa edildiği de bildirildi. Yozgat İl Genel Meclisi tarafından oluşturulan komisyon tarafından 2019 yılı Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen incelemede Sarıkaya ilçesinde, Sağlık Müdürlüğü ile Aile Hekimliği biriminin çürük raporu bulunan Devlet Hastanesi eski binasında hizmet verdiğine dikkat çekilmişti. Binanın yalıtımı olmaması nedeniyle yıllık 35-40 ton kömür kullanılarak, ısıtılmaya çalışıldığına vurgu yapılarak, ‘’Eski hastane binasının, çürük raporu verildiği için herhangi bir tadilatın yapılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, binanın yalıtımının olmadığı, yılda 35-40 ton kömürle ısıtıldığı kaydedildi. Toplum Sağlığı Merkezi kendine ait iki nolu binanın üçüncü katına geçmek istese de izin verilmemiş. İlçede görev yapan Aile Hekimleri ile birlikte bu binada hizmet veriyorlar’’ denilmişti. Bu rapor sonrasında Sarıkaya ilçesinde yeni bir binanın yapımı öngörülerek, geçen yıl başlatılan çalışmalarda sona gelindiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
MERKEZDE SONA GELiNDi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UYARDIK, HAKLI ÇIKTIK!
UYARDIK, HAKLI ÇIKTIK!
Kültür Kitabı masaya yatırıldı
Kültür Kitabı masaya yatırıldı
Kitap Bağışı kampanyası
Kitap Bağışı kampanyası
Sergi ilgi gördü
Sergi ilgi gördü
YATIRIM VE iSTiHDAM ARTIYOR
YATIRIM VE iSTiHDAM ARTIYOR
Hafızlık eğitimi devam ediyor
Hafızlık eğitimi devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim