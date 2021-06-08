Merkezde sona gelindi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yapımına geçen yıl başlanılan, ilçedeki hastane dışındaki sağlık kuruluşlarını tek çatı altında toplayan merkez binası inşaatında sona gelindi.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafında 2020 yılında yapımına başlanan, yapı denetim hizmetinin verildiği Sarıkaya İlçesi Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Servisinin hizmet vereceği binanın yapımında sona gelindi. Binanın yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılması planlandı. Bin 205,46 metrekare inşaat alanına sahip sağlık merkezi binasının betonarme karkas yapım tekniği ile inşa edildiği de bildirildi. Yozgat İl Genel Meclisi tarafından oluşturulan komisyon tarafından 2019 yılı Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen incelemede Sarıkaya ilçesinde, Sağlık Müdürlüğü ile Aile Hekimliği biriminin çürük raporu bulunan Devlet Hastanesi eski binasında hizmet verdiğine dikkat çekilmişti. Binanın yalıtımı olmaması nedeniyle yıllık 35-40 ton kömür kullanılarak, ısıtılmaya çalışıldığına vurgu yapılarak, ‘’Eski hastane binasının, çürük raporu verildiği için herhangi bir tadilatın yapılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, binanın yalıtımının olmadığı, yılda 35-40 ton kömürle ısıtıldığı kaydedildi. Toplum Sağlığı Merkezi kendine ait iki nolu binanın üçüncü katına geçmek istese de izin verilmemiş. İlçede görev yapan Aile Hekimleri ile birlikte bu binada hizmet veriyorlar’’ denilmişti. Bu rapor sonrasında Sarıkaya ilçesinde yeni bir binanın yapımı öngörülerek, geçen yıl başlatılan çalışmalarda sona gelindiği kaydedildi.