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MERKEZDE SONA GELiNDi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çekerek ilçesine yaptırılan Gençlik Merkezinde çalışmaların sonuna gelinirken, birkaç gün içerisinde geçici kabulünün yapılacağı öğrenildi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 00:41
MERKEZDE SONA GELiNDi

Temmuz ayı içerisinde Çekerek ilçesinde eskiden Kaymakamlık olarak kullanılan binanın tahsisi alan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu binanın Gençlik Merkezine dönüştürülmesi için tadilat çalışmalarına başlamıştı. Yaklaşık 2 aldır devam eden Çekerek Gençlik Merkezi’ndeki tadilat çalışmalarının bitme aşamasına geldiği ve birkaç gün içerisinde de geçici kabulünün yapılarak iç tefrişat çalışmalarına başlanılacağı kaydedildi. Çekerek Gençlik Merkezi iç tefrişatı için gerekli malzemelerin alımı için çalışmaların başladığı belirtildi. İçerisinde kütüphane, atölye çalışma salonları, KodluYOZ projesi için bir salon, çeşitli etkinliklerin düzenleneceği has odanın bulunacağı Çekerek Gençlik Merkezi’nin en kısa zamanda gençlerin hizmetine açılacağı ifade edildi.  

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MERKEZDE SONA GELiNDi
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