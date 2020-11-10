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Merkezde eğitime devam

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezi, gençlerin becerilerini geliştirmeye yönelik açtığı kurslar ilgi görüyor.

10 Kasım 2020 Salı 00:59
Merkezde eğitime devam

Gençlik Merkezi bünyesinde Geleneksel El Sanatları alanında Ebru, Resim, Gitar, Keman, Bağlam kursları açıldı. Büyük ilgi gören kurslarda gençler, usta öğreticiler gözetiminde yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. Gençlik Merkezi’nden sadece gençler yararlanmıyor. Gençlik Merkezi kütüphanesinde KPSS’ye hazırlananlar da açılan kursları ziyaret ederek, etkinliklere katılıyor. Geleneksel el sanatlarından Ebru yaparak streslerini atan sınavlara hazırlanan yetişkinler, güzel günler geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. 

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Merkezde Eğitime Devam
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